كتب- صابر المحلاوي:

يفحص رجال الأمن بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تعدي رجل على سيدة بالقول داخل مترو الأنفاق.

ووثق أحد الركاب الواقعة التي حدثت في إحدى عربات المترو، حيث اعترض الرجل على ركوب السيدة للعربة قائلاً: "لو فتحتي بوقك بكلمة تانية هرميكي من هنا، مش عارفين نقعد منك".

وأسفرت المشادة عن تدخل فتاة داخل العربة، حيث تشاجرت السيدة معها، فيما حاول رجل آخر تهدئة الموقف ومعرفة تفاصيل ما حدث. حاولت السيدة توضيح أن الفتاة هي من بدأت بالمخالفة، قبل أن يتدخل أحد الركاب لتوبيخ السيدة وتهديدها بالنزول قائلاً: "مش عارفين نقعد منك".

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص الفيديو والتحقق من ملابساته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وفي واقعة مشابهة قبل أسبوع، وقع مشهد مشادة كلامية بين رجل مسن من أبناء الصعيد وفتاة شابة على خلفية اعتراضه على طريقة جلوسها بعدما وضعت قدمًا فوق الأخرى.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يعاتب الفتاة بانفعال قائلاً: "إنتو مبتحترموش حد؟ هو مفيش احترام خالص؟ ينفع الرجالة كلها قاعدة وهي حاطة رجل على رجل؟"، ما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

من جانبها، ردّت الفتاة التي كانت توثّق الواقعة قائلة: "أنت مالك ومالي؟ هو أنا كلمتك؟"، لتسود أجواء من التوتر داخل العربة وسط حالة من الجدل أمام الركاب.