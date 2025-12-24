تواصل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى مرافعات باقي المتهمين في قضية المخدرات الكبرى، والمتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وطالبت المحامية هدى العسال، دفاع المتهم السادس، ببراءة موكلها، استنادًا إلى بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بضبطه، بناءً على تحريات غير جدية ومكتبية.

كما دفعت ببطلان إجراءات القبض على موكلها قبل استصدار إذن النيابة العامة، وفي غير حالة التلبس، وانتفاء جميع أركان الجريمة المادية والمعنوية.

وأضافت أن المتهم لا صلة له بالمضبوطات أو بالشقة محل التصنيع، كما أن باقي المتهمين غير مسؤولين جنائيًا، خاصة وأن موكلها يعاني من مرض نفسي.

وتعود بداية القضية إلى ورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات عن نشاط مشبوه مرتبط بسارة خليفة، ما أدى إلى مداهمة شقتين بالقاهرة، إحداهما تخصها، واستخدامهما كمعامل سرية لتصنيع مخدر "البودرة" (الحشيش الصناعي)، حيث تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الخام تزن نحو 750 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

ووفقًا للتحقيقات، تولت سارة خليفة دورًا محوريًا في تمويل العمليات والسفر للخارج لتنسيق استيراد المواد الخام من الصين بالتعاون مع متهمين هاربين، فضلًا عن إدارتها عمليات التصنيع والتجريب قبل التوزيع.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد