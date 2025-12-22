شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، مشادة كلامية بين أعضاء هيئة الدفاع داخل قاعة المحكمة، على أولوية بدء المرافعة.

وبدأت المشادة عندما أبدى المحاميان محمد حمودة ومحمد الجندي رغبتهما في الترافع أولًا عن المتهمة، حيث تمسك كل منهما بحقه في بدء المرافعة.

وطالبت هيئة المحكمة الدفاع بالاتفاق فيما بينهم على ترتيب المرافعات.

وقال المحامي محمد الجندي "أنا أقدم منك في النقابة بـ15 سنة"، ورد حمودة "سأترك الاختيار للمتهمة".

وقالت سارة من داخل قفص الاتهام، أن محمد حمودة تربطها به علاقة صداقة تمتد لنحو 10 سنوات، أما محمد الجندي هو المحامي الذي وكلته أسرتها، وتركت لهما الاتفاق.

وقرر المحامي محمد الجندي إتاحة الفرصة لزميله محمد حمودة لبدء المرافعة.

