ضبط نصف طن "هيدرو" وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات موجعة للعناصر الإجرامية وتجار السموم وحائزي الأسلحة النارية، خلال حملات أمنية مكثفة شنتها على مدار 24 ساعة بكافة مديريات الأمن، لفرض السيطرة الأمنية وتطبيق القانون.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 465 قضية اتجار تورط فيها 538 متهماً. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، تصدرها مخدر "الهيدرو" بوزن 607 كيلو جرامات، يليه مخدر الحشيش بوزن 234 كيلو جراماً.

كما شملت المضبوطات 66 كيلو جراماً من مخدر "الآيس" الشابو، و46 كيلو جراماً من الهيروين، و32 كيلو جراماً من البانجو، بالإضافة إلى كميات متنوعة من الإستروكس والبودر والفيرجينيا والأفيون، فضلاً عن ضبط 47,866 قرصاً مخدراً.

وفي مجال استهداف حائزي الأسلحة غير المرخصة، تمكنت القوات من ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهماً، تضمنت 10 بنادق آلية، و22 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و126 فرد محلي الصنع، بالإضافة إلى 252 قطعة سلاح أبيض، وذخائر متنوعة. كما نجحت الحملات في ضبط 15 متهماً بممارسة أعمال البلطجة.

تنفيذ 84 ألف حكم

وعلى صعيد ملاحقة الهاربين من العدالة، حققت الحملات أرقاماً قياسية بتنفيذ 84,123 حكماً قضائياً متنوعاً خلال يوم واحد، منها 367 حكم جناية، ونحو 27 ألف حكم حبس جزئي، وضبط 13 متهماً هارباً.

انضباط مروري

وامتدت الجهود لتشمل الشق المروري، حيث تم تحرير 24,143 مخالفة مرورية، وضبط 326 دراجة نارية مخالفة. وفي إطار فحص قائدي المركبات، تم الكشف على 60 سائقاً، وتبين إيجابية 11 حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة.

اتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

