النيابة تُحيل "خفير التجمع" للجنايات: هتك عرض طفل ابن الجيران

أحالت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، برئاسة المستشار محمد حمزة باشا، خفير (حارس عقار) إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل داخل فيلا بالتجمع الخامس.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 19578 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن "م.إ" حارس عقار هتك عرض طفل لم يبلغ من العمر 18 عامًا، داخل فيلا، بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، في يومي 28 و 29 أكتوبر من العام الحالي.

وألقى رجال مباحث قسم التجمع الأول بالقاهرة، القبض على حارس عقار بعدما ورد بلاغ من خفير يفيد بتعرض نجله طفل 10 سنوات لهتك عرض داخل من قبل "حارس عقار" ـ جاره ـ داخل فيلا. وأقر المتهم أنه هتك عرض الطفل وأحيل إلى النيابة العامة التى أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة الهتك العرض.