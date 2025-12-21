إعلان

خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق مدعم و3 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

11:43 ص 21/12/2025

شرطة التموين _أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط الأسواق، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط نحو 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم داخل مخابز مخالفة، وضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تقارب 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز والمضاربة غير المشروعة على العملات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة كافة صور الجرائم التي تمس قوت المواطنين أو تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد.

اقرأ أيضا


"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

قرار عاجل من"الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تجار العملة دقيق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية