واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط الأسواق، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط نحو 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم داخل مخابز مخالفة، وضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تقارب 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلكين والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز والمضاربة غير المشروعة على العملات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة كافة صور الجرائم التي تمس قوت المواطنين أو تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد.

