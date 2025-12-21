إعلان

انقلاب سيارة نقل من أعلى دائري المريوطية بشارع ترسا في الجيزة


كتب- محمد فتحي:

04:09 ص 21/12/2025

حريق سيارة نقل

سقطت سيارة نقل قبل قليل من أعلى دائري المريوطية بشارع ترسا في الجيزة، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة بأكملها.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة نقل من أعلى دائري المريوطية بشارع ترسا في الجيزة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية سقوط سيارة من أعلى دائري المريوطية بشارع ترسا في الجيزة.

كما تبين من المعاينة وفاة مستقلي السيارة بسبب اشتعال النيران بها، إذ تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.

