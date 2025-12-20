كتب- علاء عمران:

نظّمت أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع الجانب الفرنسي، دورة تدريبية متخصصة في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، بمشاركة 15 ضابطًا من وزارة الداخلية.

هدفت الدورة إلى رفع كفاءة الضباط في الكشف والتحقيق بقضايا الهجرة غير الشرعية، من خلال محاضرات نظرية وتطبيقات عملية شملت استراتيجيات التحقيق المالي، وآليات التعاون الدولي الشرطي والقضائي، والأطر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأشاد الجانب الفرنسي بمستوى تفاعل واستيعاب الضباط المشاركين، مؤكّدًا جودة التدريب وفاعليته في صقل المهارات العملية.

اختُتمت فعاليات الدورة بتكريم الضباط المشاركين، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير القدرات البشرية لمواكبة المستجدات الأمنية وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر.