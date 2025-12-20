كتب- علاء عمران:

حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 120 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق خطة الدولة لترشيد الطاقة.

وجاءت المخالفات ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.