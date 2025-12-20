إعلان

الداخلية تحرر 120 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

11:50 ص 20/12/2025

محال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 120 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق خطة الدولة لترشيد الطاقة.
وجاءت المخالفات ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قرار الغلق لترشيد الكهرباء مخالفة محال قرار الغلق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل