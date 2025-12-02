إعلان

أثناء حملة على تجار المخدرات.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة واستشهاد فرد شرطة وإصابة ضابط


كتب- محمد فتحي:

01:57 ص 02/12/2025
    حملة أمنية على تجار المخدرات
    حملة أمنية على تجار المخدرات

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله أنه في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وبحسب بيان الداخلية، فإن معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم: "عناصر جنائية شديدة الخطورة" بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

ووفقا للبيان، فإنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، إذ أسفر التعامل عن مصرع "4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد وعلى أحدهم بالإعدام في جنايات "قتل عمد- شروع في قتل، إتجار بالمخدرات- سلاح ناري– حريق عمد" بنطاق محافظتي "الجيزة وقنا" وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وأكدت الوزارة، أنه قد أستُشهد فرد شرطة وأُصيب ضابط خلال المواجهات، كما عثر بحوزة عناصر البؤر على "قرابة 900 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة"حشيش، أيس، بانجو، هيدرو، هيروين، أفيون"- 1000 قرص مخدر- 92 قطعة سلاح ناري " 76 بندقية آلية– 12 فرد خرطوش، بندقية خرطوش، 3 طبنجات".

وأوضحت الوزارة، أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة تقدر بـ91 مليون جنيها، مؤكدة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

