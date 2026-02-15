إعلان

إندونيسيا تكشف مهام قواتها في قطاع غزة وتهدد بالانسحاب في هذه الحالة

كتب : مصراوي

10:59 ص 15/02/2026

إندونيسيا تكشف مهام قواتها في قطاع غزة وتهدد بالان

(د ب ا)

قالت السلطات الإندونيسية اليوم السبت، إن القوات التي سيتم إرسالها إلى غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية سوف تبقى تحت قيادة جاكرتا وستتجنب القتال وسيتم سحبها في حال انحرفت المهمة عن اتجاهها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مكتوب إن مشاركة إندونيسيا سوف تبقى تحت القيادة الوطنية وسيتم تطبيقها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والقانون الدولي وسياسة عدم الانحياز التي تلتزم بها الدولة.

وأضافت الوزارة "الأفراد الإندونيسيون لن يشاركوا في أي عمليات قتالية أو أي أعمال تؤدي لمواجهة مباشرة مع أي أطراف مسلحة".

وقالت السلطات إن أفراد القوات المسلحة الإندونيسية سوف يتم تكليفهم فقط بأداء مهام إنسانية تتعلق بالاستقرار، بما في ذلك الحماية المدنية والمساعدة الطبية وجهود إعادة الأعمار وتدريب أفراد الشرطة الفلسطينية.

وأكدت جاكرتا أن أي نشر للقوات سيتطلب موافقة السلطة الفلسطينية، كما شددت على دعمها لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وقالت إندونيسيا إنها ستسحب قواتها إذا انحرفت المهمة عن الظروف التشغيلية الوطنية، كما تعهدت بمعارضة أي نزوح قسري أو تغيير ديموجرافي يؤثر على الفلسطينيين.

