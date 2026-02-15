قطعوا أنف مواطن.. المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بتهمة استعراض القوة والشروع في قتل مواطن وبتر أنفه كاملة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

ترجع وقائع القضية رقم 14479 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا باستعراض متهمين القوة بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وكشفت التحريات مغافلة كل من "م.ح.أ" و "خ.ح.أ" و"أ.أ.ف" عاطلين، المجني عليه "أ.ع.ال" عاطل، والتعدي عليه مستخدمين أسلحة بيضاء حتي وقع علي الأرض مغشيا عليه قاصدين إزهاق روحه بسبب خلافات سابقة بينهما.

ووفقا لأوراق القضية، سدد المتهم الأول للمجني عليه ضربة بسلاح أبيض تسببت في بتر كلي لأنفه، وفروا هاربين.

ألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.