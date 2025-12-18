كتب – أحمد أبو النجا:

انطلقت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل البلاد، مع فتح لجان الاقتراع في 55 دائرة، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

تبدأ لجان الاقتراع أعمال اليوم الثاني لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وتشهد هذه الجولة تنافسًا على 101 مقعدًا في 4494 لجنة فرعية موزعة على 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة، تشمل: القاهرة (7 دوائر) والقليوبية (5 دوائر) والدقهلية (10 دوائر) والمنوفية (6 دوائر) والغربية (7 دوائر) وكفر الشيخ (4 دوائر) والشرقية (8 دوائر) ودمياط (دائرة واحدة) وبورسعيد (دائرة واحدة) والإسماعيلية (3 دوائر) والسويس (دائرة واحدة) وشمال سيناء (دائرة واحدة) وجنوب سيناء (دائرة واحدة).

تُجرى العملية الانتخابية تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، مع متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية. واستلم رؤساء اللجان الفرعية مقار اللجان منذ الصباح الباكر، وتأكدوا من جاهزية كافة المستلزمات، بما في ذلك الأوراق والمستندات وكشوف الناخبين، وفتح الصناديق الانتخابية للتأكد من خلوها قبل إغلاقها بأقفال بلاستيكية كودية.

تواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار اللجان ومحيطها لضمان ممارسة الناخبين حقهم في بيئة آمنة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم تسهيلات لتيسير عملية الاقتراع، لا سيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال: تحديد معظم اللجان الفرعية في الطوابق الأرضية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية ورمز الاستجابة السريع (QR Code) للحصول على معلومات حول ضوابط وآليات التصويت، وتوفير بطاقات اقتراع باللغة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية، وبطريقة "بريل" لذوي الإعاقة البصرية، مع توضيح عدد المقاعد المطلوب اختيارها لتجنب بطلان الصوت الانتخابي.

كما تجرى العملية تحت متابعة بعثات المنظمات الدولية، على رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.