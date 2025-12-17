قضت الدائرة "5" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بإجماع الآراء بمعاقبة "عامل" وزوجته بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامه بمواقعة طفلة قاصر برغبة الأم؛ وذلك بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي و إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى 14311 لسنة 2024 بولاق الدكرور والمقيدة برقم 6017 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "عصام.ع"، واقع الطفلة "ب" التي لم يجاوز عمرها الثامنة عشر بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها حال كونه من المتولين رعايتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وذلك في غضون شهر يناير حتى مايو 2024 بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمة الثانية "سماح" (الأم) اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع زوجها الثاني بأن مكنته من مواقعة ابنتها الطالبة مرات .

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة المجني عليها (طالبة - بالصف السادس الابتدائي) استدلالا وأكدت أن والدتها "سماح" - المتهمة الثانية- اقنعتها برغبة زوجها - المتهم الأول - معاشرتها معاشرة الأزواج فأجابتها لطلبها عدة مرات، وفي حالات امتناعها ورفضها مواقعتها كان يتعدى عليها زوج الأم بالضرب ويواقعها رغما عنها.

استجوبت النيابة العامة المتهمة أنها كانت تتعاطى "الآيس" مع "عصام" بعد زواجهما في منطقة بولاق، مؤكدة أن المتهم الأول حاول إقناع نجلتي -المجني عليها - بتعاطي الآيس إلا أنها أبت.

وتابعت الأم، أن الزوج سجل لها مقطع فيديو على هاتفه المحمول تحت تأثير الآيس تزعم أنها تمارس الجنس مع آخرين، كورقة للضغط على الابنة - المجني عليها - الانصياع لرغبته في مواقعتها إلا أن الأم أبت وهاجرت رفقة بنتيها الصغار إلى الصعيد بعدما انفصلت.

وذكرت الأم في التحقيقات أن طليقها "عصام" هددها مرات بنشر الفيديو المسجل على مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما رضخت لطلباته بالرجوع لعصمته، مؤكدة أنها أقنعت نجلتها "الضحية" بمواقعة "عصام" مؤكدة أن زوجها جمعها مع نجلتها على فراش المتعة سويا.

ثبت بتقرير الطب الشرعي وفق أوراق الدعوى أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، تبين أن غشاء البكارة من النوع الحلقي اللحمي وبه تمزقات قديمة تامة الاندمال واصلة إلى جدار المهبل بما يشير لكون المذكرة ثيب من مدة قد تعاصر تاريخ أول مواقعة حسب روايتها الواردة بمذكرة النيابة.