مباحث المصنفات تداهم أستوديو تسجيل صوتي مخالف بالعجوزة

كتب : علاء عمران

12:32 م 02/02/2026 تعديل في 01:22 م

حملة امنية

أعلنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمَّلة بمصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبحوزته الأدوات المستخدمة في التسجيل الصوتي، وبمواجهته اعترف بارتكاب المخالفات السالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

الجيزة أستوديو تسجيل صوتي مباحث المصنفات

