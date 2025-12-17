بدأ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، لمتابعة سير عملية التصويت في جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "إلى الناخبين داخل مصر، تنطلق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بواقع 101 مقعد، من خلال 4 آلاف و494 لجنة فرعية"، موضحًا التفاصيل على النحو التالي:

تشهد جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل إجراء التصويت في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، بواقع 101 مقعد، من خلال 4,494 لجنة فرعية.

القاهرة: 7 دوائر، 10 مقاعد، 298 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين 3,531,498، وتشمل دوائر: الزاوية الحمراء، حدائق القبة، المطرية، المرج، الخليفة، البساتين، حلوان.

القليوبية: 5 دوائر، 8 مقاعد، 397 لجنة، بعدد ناخبين 2,797,983، وتشمل دوائر: بنها، طوخ، القناطر الخيرية، الخانكة، شبين القناطر.

الدقهلية: 10 دوائر، 21 مقعدًا، 795 لجنة، و4,708,301 ناخبًا، وتجرى الإعادة في جميع الدوائر.

المنوفية: 6 دوائر، 10 مقاعد، 541 لجنة، و2,973,483 ناخبًا، وتشمل الإعادة جميع الدوائر.

الغربية: 7 دوائر، 14 مقعدًا، 642 لجنة، و3,658,896 ناخبًا، وتجرى الإعادة بكافة الدوائر.

كفر الشيخ: 4 دوائر، 10 مقاعد، 527 لجنة، و2,420,183 ناخبًا، وتجرى الإعادة بجميع الدوائر.

الشرقية: 8 دوائر، 19 مقعدًا، 925 لجنة، و4,400,796 ناخبًا، وتشمل دوائر: أول الزقازيق، بلبيس، أول العاشر من رمضان، أبو كبير، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، الحسينية.

دمياط: دائرة واحدة، مقعدان، 93 لجنة، و515,924 ناخبًا (كفر سعد).

بورسعيد: دائرة واحدة، مقعد واحد، 22 لجنة، و271,084 ناخبًا (أول بورسعيد).

الإسماعيلية: 3 دوائر، 3 مقاعد، 182 لجنة، و1,009,660 ناخبًا، وتجرى الإعادة في جميع الدوائر.

السويس: دائرة واحدة، مقعد واحد، 41 لجنة، و505,586 ناخبًا.

شمال سيناء: دائرة واحدة، مقعد واحد، 22 لجنة، و97,266 ناخبًا (الحسنة).

جنوب سيناء: دائرة واحدة، مقعد واحد، 9 لجان، و68,383 ناخبًا (الطور).