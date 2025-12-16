إعلان

"لص سكران في جامعة الدول"| دهس مواطنا وهشم 5 سيارات.. والأهالي لقنوه "علقة موت"

كتب : رمضان يونس

05:08 م 16/12/2025
    حادث سرقة المهندسين
واقعة مثيرة شهدتها منطقة المهندسين بحي العجوزة، أصيب على إثرها مواطن بكسور وجروح جراء دهسه من قبل لص حاول الهرب من الأهالي عقب سرقته سيارة ملاكي، قبل أن يهشم 5 سيارات.

الحادث وقع في شارع جامعة الدول العربية، حين تفاجئ الأهالي بأحد بشاب ـ ثلاثيني ـ يقود سيارة ملاكي بسرعة شديدة ما أسفر عن دهسه مواطن.

وفق روايات شهود العيان، قائد السيارة كان يسير بسرعة جنونية وسط الشارع انتهى الأمر بدهس مواطن تصادف مروره بالطريق وتهشم 5 سيارات. "واحد سكران سارق عربية وجاي يدهس بيها الناس هنا".

وأضاف الشاهد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأهالي حاولوا إيقاف السائق وبعد أن تمكنوا من ذلك "ضربوه علقة موت"، ثم سلموه لرجال الشرطة الذين اقتادوه إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قوات الشرطة تحفظت على السيارة المسروقة، وفرضت كردونًا أمني بموقع الحادث لحين الانتهاء من إجراء المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

