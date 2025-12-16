قرار قضائي بشأن المتهم بالتحرش بطفلة داخل صالون تجميل بالتجمع

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عامل في إحدى صالونات التجميل الشهيرة بالتجمع لاتهامه بالتحرش بطفلة أثناء انشغال والدتها عنها، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أبلغت إحدى السيدات الأجهزة الأمنية بتعرض ابنتها للتحرش من قِبل عامل يعمل في صالون تجميل للسيدات بمنطقة التجمع.

وقالت المبلغة إن المتهم استغل انشغال العاملات الأخريات داخل المكان واقترب من ابنتها بطريقة غير لائقة، ما دفعها إلى الخروج مسرعة وإبلاغ والدتها التي توجهت فورًا إلى القسم لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

فور تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بمحافظة كفر الشيخ ويعمل بالصالون منذ فترة قصيرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الوارد في البلاغ، مؤكدًا أنه ارتكب الفعل دون قصد الإيذاء.

