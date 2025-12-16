إعلان

اليوم.. نظر محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة"

كتب : صابر المحلاوي

10:33 ص 16/12/2025

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 64 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية القاهرة الجديدة"، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتهريب عناصر إرهابية إلى خارج البلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 أمن الدولة، والمقيدة كذلك برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

قضية خلية القاهرة الجديدة مجمع محاكم بدر الانضمام إلى جماعة إرهابية تهريب عناصر إرهابية

