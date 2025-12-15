قررت الدائرة الأولي "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، رفض طعني إيهاب مصلح أبو عقيل وسعد الدين يونس على نتيجة انتخابات النواب عن دائرة طهطا(الدائرة الرابعة) ضمن الطعون المقدمة للإدارية على نتائج 19 دائرة انتخابية جرى إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتقدم وكيلي المرشحين عن الدائرة الرابعةسوهاج - جهينة طما طهطا - ( إيهاب محمد عبد العزيز - وشهرته إيهاب ابو عقيل- و سعد الدين يونس) بطعني رقم 7689 لسنة 72 و 7688 لسنة 72 أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتائج انتخابات الدوائر المُلغاة والتي بلغ عددها 19دائرة بالمرحلة الأولى.

وقدم 32 مرشحا أمام المحكمة الإدارية العليا بطعون على نتائج الدوائر المُلغاة من المرحلة الأولي (عمر إبراهيم عبد المجيد، وحاتم محمود علي محمد، وسعد ذهب الله محمود، ومحمود علي حسن عمر، وصلاح محجوب عزوز محجوب، وهاشم محمد محمد هاشم، وخيري السيد جيوشي، وأحمد إبراهيم البدري، وأسامة خلف عارف، وإيهاب محمد عبد العزيز، وسعد الدين سيد إبراهيم، وعبد المنعم محمد أبو الفتوح، وهادي جابر عبد الرحمن، وعاطف عثمان سليمان، وأحمد محمد عبد السلام، وصلاح محمد رفعت فرج، وشعبان فخري موسى، وعلي سيد حمزة، و يحيى إسماعيل علي، ومحمد كمال محمود موسى، وسيد أحمد فؤاد، ومرتضى حمدي شاكر، ومحمد أحمد محمد عمر، وحازم أحمد مصطفى، وأكرم محمد علي، ومحمد عبد الحفيظ محمد، وأحمد محمد أحمد عبد القادر، وإبراهيم أبو المعاطي، وإبراهيم أبو المعاطي السعيد، وأحمد وائل قدري، وعبد السلام إبراهيم، وعلي السيد محمد الفيل).

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في ختام الجولة الأولى، فوز 6 مرشحين، وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مرشحًا، وذلك في محافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء التصويت يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا من تلقي الطعون المقدمة على النتائج، وبدأت بالفعل نظرها والفصل فيها، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يمنح المحكمة مدة 10 أيام للبت في الطعون.

وتضمنت نتائج الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة، وفق قرار الهيئة، فوز 6 مرشحين، مع الإعادة على 35 مقعدًا بين 70 مرشحًا، في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.