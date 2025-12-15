إعلان

رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق يطعن على نتيجة انتخابات النواب بدائرة المراغة | مستند

كتب : رمضان يونس

01:11 م 15/12/2025

مجلس الدولة

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، 32 طعنًا على نتائج 19 دائرة انتخابية تم إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس 11 ديسمبر.

وتأتي غالبية الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية العليا من محافظات سوهاج وقنا والبحيرة، فيما قدم المستشار صلاح محجوب، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق، طعنًا رقم 7809 لسنة 82 على نتيجة انتخابات دائرة المراغة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في ختام الجولة الأولى فوز 6 مرشحين، وإجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مرشحًا بمحافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء التصويت يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل.

وأنهت المحكمة الإدارية العليا تلقي الطعون، وبدأت بالفعل نظرها والفصل فيها وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة، والذي يمنح المحكمة مدة 10 أيام للبت في الطعون.

وتضمنت نتائج الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة، وفق قرار الهيئة، فوز 6 مرشحين، مع إجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من بين 70 مرشحًا في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

