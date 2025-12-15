الداخلية تضبط 4 أطنان دقيق و7 ملايين جنيه عملات أجنبية في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط ما يقرب من 4 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضمن جهود التصدي لجرائم التلاعب بالخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار.

وفي إطار الحملات المستمرة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال نفس الفترة، في ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه، واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات والمضبوطات.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار