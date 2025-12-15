إعلان

فيديو لبيع مخدرات بالشارع يشعل مواقع التواصل.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : أحمد أبو النجا

11:22 ص 15/12/2025

المتهمين

كتب – أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يروجان المواد المخدرة بأحد شوارع محافظة الجيزة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه عقب الفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
وأضاف البيان أنه عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس، وفرد محلي، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي.
وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المواد المخدرة محافظة الجيزة

