قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر.

وأوضحت النيابة العامة أن اللجنة المختصة ستتولى فحص جميع الجوانب المالية والقانونية المرتبطة بالوقائع محل التحقيق، تمهيدًا للوقوف على مدى وجود مخالفات أو شُبهات إهدار للمال العام، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور الانتهاء من إعداد تقريرها.

وأوضحت التحقيقات أن نادي الزمالك تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لـ4سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024.

كما تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.