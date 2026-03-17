شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملات موسعة، استهدفت مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

ضبط 635 مخالفة مرورية و4 حالات تعاطٍ

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 635 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 158 سائقًا، حيث تبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.