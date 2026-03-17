كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى الفتيات تعرضها للتحرش من قبل والدها وتهديده لها، مؤكدة تواصلها مع شرطة النجدة دون استجابة، وذلك بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث أوضحت التحريات أنه بتاريخ 14 مارس الجاري تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الفتاة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم التقابل مع الفتاة ووالديها.

ادعاءات غير صحيحة وإيداعها مستشفى نفسي

وبسؤال الوالدين، أقرا بأن ابنتهما تعاني من اضطرابات نفسية منذ نحو عامين، وقدما تقارير طبية تؤكد ذلك، فيما نفى الأب بشكل قاطع ما نُسب إليه من اتهامات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بتاريخ 15 مارس، تم إيداع الفتاة بأحد مستشفيات الأمراض النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.