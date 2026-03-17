الداخلية تكشف حقيقة واقعة تحرش أب بابنته واستغاثتها بالنجدة في الشرقية

كتب : صابر المحلاوي

11:39 ص 17/03/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى الفتيات تعرضها للتحرش من قبل والدها وتهديده لها، مؤكدة تواصلها مع شرطة النجدة دون استجابة، وذلك بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث أوضحت التحريات أنه بتاريخ 14 مارس الجاري تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الفتاة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم التقابل مع الفتاة ووالديها.

ادعاءات غير صحيحة وإيداعها مستشفى نفسي

وبسؤال الوالدين، أقرا بأن ابنتهما تعاني من اضطرابات نفسية منذ نحو عامين، وقدما تقارير طبية تؤكد ذلك، فيما نفى الأب بشكل قاطع ما نُسب إليه من اتهامات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بتاريخ 15 مارس، تم إيداع الفتاة بأحد مستشفيات الأمراض النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

فتاة الشرقية حرش أب بابنته فيديو متداول شرطة النجدة اضطرابات نفسية مستشفى نفسي

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
دراما و تليفزيون

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
1500 جنيه لكل عامل.. صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظنمة اليوم
أخبار مصر

1500 جنيه لكل عامل.. صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظنمة اليوم
بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
دراما و تليفزيون

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم الإفطار
أخبار مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم الإفطار
%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا
أخبار مصر

%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا

