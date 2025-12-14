بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

أعلن مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، بإجمالي 2,757 طالبًا وطالبة.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديدة، أوضح مساعد وزير الداخلية أن عدد المتقدمين لهذا العام شهد تنافسًا قويًا، وأن جميع الطلاب اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية والتحريرية والنفسية للوصول إلى كشف الهيئة.

وأشار إلى توزيع المقبولين على النحو التالي:

800 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة

430 طالبًا من خريجي الجامعات

1.550 طالبًا من خريجي كليات الحقوق

50 طالبة من خريجات كلية التربية الرياضية

وأكد أن نتائج هذا العام تعكس حرص أكاديمية الشرطة على اختيار أفضل العناصر المؤهلة للانضمام إلى الجهاز الأمني، وفق المعايير الأكاديمية والبدنية والنفسية الصارمة.

