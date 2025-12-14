إعلان

بإجمالي 2757 طالبًا.. مساعد وزير الداخلية يعلن أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2026 | صور

كتب : علاء عمران

02:18 م 14/12/2025
أعلن مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، بإجمالي 2,757 طالبًا وطالبة.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديدة، أوضح مساعد وزير الداخلية أن عدد المتقدمين لهذا العام شهد تنافسًا قويًا، وأن جميع الطلاب اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية والتحريرية والنفسية للوصول إلى كشف الهيئة.

وأشار إلى توزيع المقبولين على النحو التالي:

800 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة

430 طالبًا من خريجي الجامعات

1.550 طالبًا من خريجي كليات الحقوق

50 طالبة من خريجات كلية التربية الرياضية

وأكد أن نتائج هذا العام تعكس حرص أكاديمية الشرطة على اختيار أفضل العناصر المؤهلة للانضمام إلى الجهاز الأمني، وفق المعايير الأكاديمية والبدنية والنفسية الصارمة.

مساعد وزير الداخلية المقبولين في كلية الشرطة كلية الشرطة

