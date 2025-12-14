إعلان

مساعد وزير الداخلية: اختيار المقبولين بكلية الشرطة 2026 إلكترونيًا دون تدخل بشري

كتب : علاء عمران

01:17 م 14/12/2025

مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أن عملية اختيار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026 تمت باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، أن نتائج الاختبارات تم رصدها إلكترونيًا لترتيب الطلاب حسب أعلى مجموع درجات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون أي تدخل بشري، لضمان النزاهة والشفافية في عملية القبول.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور
حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المقبولين بكلية الشرطة مساعد وزير الداخلية المؤتمر الصحفي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة