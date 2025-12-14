محامي أسرة "جنى" ضحية الدهس بالشروق: لا تواصل مع ولية الأمر للتصالح

قال المحامي عبدالعزيز عز الدين، محامي أسرة الطفلة "جنى" التي لقت مصرعها دهسًا على يد ولية أمر أمام إحدى المدارس في الشروق، إنه لا يوجد أي تواصل بين أسرة المجني عليها والمتهمة للتوصل إلى صلح ودي.

وأضاف محامي الأسرة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن والد "جنى" مصمم على أقواله أمام جهات التحقيق واتهام ولية الأمر بدهس ابنته عمدًا بسبب خلافات سابقة بين المتهمة ونجلها.

وجدد قاضي المعاضات حبس السيدة المتهمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة دهس الطفلة أمام المدرسة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة باشرت تحقيقاتها في الحادث، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والاستماع لأقوال المتهمة ووالد الطفلة وشهود العيان.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الحادث دون قصد، ونفت تعمد دهس الطفلة، قائلة إن الواقعة ناجمة عن عبور "جنى" الطريق فجأة متوجهة إلى صديقتها، فيما نفى الطلاب الشهود وجود أي خلافات بين نجل المتهمة والضحية.