أمن المنافذ: ضبط 46 قضية متنوعة.. وتنفيذ 259 حكمًا قضائي

كتب : علاء عمران

12:32 م 14/12/2025

حملة امنية

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بمختلف صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و3,828 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب ضبط 46 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 259 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لإحكام السيطرة على منافذ الجمهورية.

الحملات الأمنية وزارة الداخلية مخالفات الإجراءات الجمركية

