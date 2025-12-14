إعلان

ضبط 121 ألف مخالفة وتكشف 67 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:21 م 14/12/2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 121,189 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 1,362 سائقًا، وتبين إيجابية 67 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 772 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 104 سائقين أسفر عن إيجابية 5 حالات تعاطٍ، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 21 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وزارة الداخلية حملات مرورية مخالفات مرورية السير بدون تراخيص

