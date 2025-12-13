الداخلية تضبط 392 قضية مخدرات و193 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، في إطار جهودها لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 392 قضية مخدرات بإجمالي 465 متهماً، شملت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، وضبط 193 قطعة سلاح ناري بحوزة 147 متهماً، إلى جانب تنفيذ 84.094 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت الحملات ضبط متهمين هاربين، وعناصر بلطجة، ودراجات نارية مخالفة، وتحقيق آلاف المخالفات المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.اقرأ أيضا: