الشرطة تحبط ترويج أكثر من 421 طنًا أسمدة مغشوشة بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في ضبط شخص لإدارته مصنع غير مرخص لإنتاج أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة.

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم كان يقوم بإنتاج وتعبئة أسمدة ومخصبات باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه، وعُثر بداخله على أكثر من 421 طنًا من المواد الخام والمنتج النهائي غير الصالح للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل بمشتملاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

