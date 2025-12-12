إعلان

ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

كتب : مصراوي

03:45 م 12/12/2025

التشكيل العصابي والأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 6 رجال و5 سيدات، بينهم 7 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

ورافق المتهمون 20 حدثًا كانوا معرضين للخطر، حيث كانوا مجبرين على التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتورطهم في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية، لضمان حمايتهم وتأمين مستقبلهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسول عصابة أحداث أطفال استغلال الأطفال الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة