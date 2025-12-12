ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط 6 رجال و5 سيدات، بينهم 7 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

ورافق المتهمون 20 حدثًا كانوا معرضين للخطر، حيث كانوا مجبرين على التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتورطهم في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية، لضمان حمايتهم وتأمين مستقبلهم.