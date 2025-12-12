إعلان

ضبط مروج منشور مُفبرك منسوب للداخلية بشأن غرامات سائقي التوصيل

كتب : علاء عمران

01:16 م 12/12/2025

سائق بشركة توصيل - أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مُرفق بصورة منسوبة لوزارة الداخلية، يزعم صاحب الحساب تضرره من فرض غرامات على سائقي التوصيل والنقل الذكي الذين يضعون إعلانات أو شعارات دون ترخيص.

وبالفحص، تم تحديد صاحب الحساب وضبطه، وهو سائق توصيل طلبات مقيم بالجيزة. وبمواجهته، أقر بأنه أعاد نشر المنشور على حسابه الشخصي دون التحقق من صحته.

كما تم ضبط القائم على إدارة الصفحة التي نشرت الصورة المُفبركة، وهو مندوب مبيعات مقيم بالشرقية. واعترف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في فبركة الصورة ونشرها بهدف زيادة المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.

سائقي التوصيل النقل الذكي غرامات الداخلية

