كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلالهما صاحب الحساب من آخرين لممارستهم أعمال البلطجة والتعدى على أسرته بالضرب بسلاح أبيض وإصابة والده بالشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد تعرض والد أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لإصابة أثناء مشاجرة، إثر تداول مقطعي فيديو على حساب الشخص ذاته يظهران تعدي عدد من الأشخاص على أسرته بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، عندما تقدم والد صاحب الحساب، المصاب بجروح متفرقة، ببلاغ إلى مركز شرطة ههيا، مشيرًا إلى تعرضه للاعتداء من قبل شخصين وثلاث سيدات، بينهم طليقة ابنه وأهليتها، نتيجة خلافات زوجية بينه وبين القائم على النشر.

وتطورت المشادة الكلامية إلى اعتداء جسدي، حيث استخدم أحد المعتدين سلاحًا أبيض محدثًا إصابة للضحية. على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم في الاعتداء، فيما تبادل جميع المتهمين الاتهامات فيما بينهم.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.