بالصور- محافظ أسوان يلتقي المواطنين بعد صلاة الجمعة ويستمع لمطالبهم

أسوان - إيهاب عمران:

أدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، والشيخ الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى القيادات العسكرية والأكاديمية والدينية والتنفيذية.

ألقى خطبة الجمعة الشيخ سعيد عبد الستار، وخطيب المسجد، والتي جاءت بعنوان: "التطرف ليس في التدين فقط".

وحرص محافظ أسوان على الاستماع إلى مطالب واحتياجات بعض الأهالي الذين التقاهم، مؤكّدًا أن التواجد بين المواطنين بمختلف المدن والمراكز يهدف إلى الوقوف على مشاكلهم ومطالبهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لكافة المطالب والشكاوى، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها من خلال تكليف المسؤولين بسرعة التدخل والتعامل الفوري معها.