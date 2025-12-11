إعلان

أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات متنوعة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:46 م 11/12/2025

قطاع أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأفادت البيانات أن الحملات خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى 2 قضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 3023 مخالفة مرورية متنوعة، و58 قضية أمن عام، وتنفيذ 237 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلاً عن ضبط 3 قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لتعزيز السيطرة على منافذ الجمهورية ومنع أي نشاطات مخالفة للقانون.

أمن المنافذ قضايا تهريب المخالفات الجمركية

