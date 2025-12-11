واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأفادت البيانات أن الحملات خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط 6 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى 2 قضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 3023 مخالفة مرورية متنوعة، و58 قضية أمن عام، وتنفيذ 237 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلاً عن ضبط 3 قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لتعزيز السيطرة على منافذ الجمهورية ومنع أي نشاطات مخالفة للقانون.

