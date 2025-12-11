إعلان

الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقنا

كتب : علاء عمران

11:58 ص 11/12/2025

أرشيفية

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تشير إلى تعرض طفل للضرب داخل إحدى المدارس بمحافظة قنا، مصحوبة بصور تدعم ما جاء في المنشورات. وبالتحري والفحص تبين أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن الحادث الحقيقي يختلف تمامًا عن ما تم تداوله.

وتلقى مركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا، بتاريخ 1 نوفمبر الماضي، إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، مصابًا بكدمات في الوجه. وأوضح والد الطفل، المقيم بدائرة المركز، أن نجله تعرض للإصابة نتيجة حادث عرضي أثناء نزوله مع زملائه من سلم المدرسة، حيث اصطدم به أحد التلاميذ دون قصد، مما أدى لسقوطه أرضًا وحدوث الإصابات، دون أي فعل عدواني أو تعمد.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، مؤكدة أن مزاعم تعرض الطفل للضرب غير صحيحة، وأن الوقائع الفعلية لا تتضمن أي إساءة متعمدة.

