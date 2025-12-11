بالصور .. الأمن يوقف 25 متورطًا في الترويج الانتخابي بـ 4 محافظات



تصوير - محمد معروف

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني للتصويت في 30 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بحكم المحكمة الإدارية العليا.

وشهدت لجان الوراق إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ اللحظات الأولى لفتح لجان الاقتراع، حيث حرص الناخبون على التوافد والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، وسط إجراءات تنظيمية من قبل القضاة والقائمين على العملية الانتخابية.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن يتم الفرز والحصر العددي داخل اللجان الفرعية فور إغلاق الصناديق، تمهيدًا لإعلان النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد.

اقرأ أيضا

كارثة جديدة في مدرسة بالتجمع.. اتهام فرد أمن بالاعتداء على أطفال في KG2

صاحب الطعن الوحيد المقبول في المرحلة الثانية: هروح عمرة وافرح ناسي (فيديو)

خيانة من أول يوم زواج.. نشوى وعشيقها يقتلان الزوج ويدفنان الجثة

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد



