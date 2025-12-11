إعلان

إقبال ملحوظ للناخبين على لجان الوراق في اليوم الثاني بانتخابات الدوائر الملغاة

كتب : أحمد عادل

10:50 ص 11/12/2025
تصوير - محمد معروف

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني للتصويت في 30 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بحكم المحكمة الإدارية العليا.

وشهدت لجان الوراق إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ اللحظات الأولى لفتح لجان الاقتراع، حيث حرص الناخبون على التوافد والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، وسط إجراءات تنظيمية من قبل القضاة والقائمين على العملية الانتخابية.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن يتم الفرز والحصر العددي داخل اللجان الفرعية فور إغلاق الصناديق، تمهيدًا لإعلان النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد.

