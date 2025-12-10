ضبط شخص غير متزن نفسيًا لتعديه لفظيا على الشرطة والمارة

اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات عاجلة بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها شخص يتعدى لفظيًا على رجال الشرطة والمارة بمحيط محل سكنه بالقاهرة.

تمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وله معلومات جنائية سابقة.

وأفادت التحريات بأنه اتصل بشرطة النجدة بتاريخ 8 الجاري، وعقب وصول سيارة النجدة قام بالتعدي لفظيًا على رجال الشرطة دون توضيح سبب البلاغ.

كما تبين من الفحص تكرار المتهم التعدي على المارة أسفل مسكنه دون مبرر، وأفاد أهليته بأنه من متعاطي المواد المخدرة، وقد سبق تلقيه علاجًا نفسيًا منذ عامين نتيجة اضطراب حالته النفسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

