تطور في واقعة استيلاء على شيك بـ13 مليون جنيه من لاعب الأهلي "أفشة"

قال المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، إن صاحب معرض السيارات الذي كان بحوزته الشيك بـ"13 مليون جنيه" محل النزاع بادر بتسليم الشيك الأصلي إلى جهات التحقيق فور علمه بملابسات الواقعة.

وأوضح عبدالعزيز أن صاحب المعرض كان قد حصل على الشيك من رجل الأعمال "ر. ح" خلال تعاملات سابقة، مشيرًا إلى أنه فور تواصله مع الدفاع وإحاطته بتفاصيل القضية قام بتسليم الشيك لجهات التحقيق وتم ضمه لأوراق القضية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بتأييد حكم حبس رجل الأعمال لمدة 3 سنوات، ورفض الاستئناف المقدم منه على خلفية اتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.