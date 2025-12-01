إعلان

تطور في واقعة استيلاء على شيك بـ13 مليون جنيه من لاعب الأهلي "أفشة"

كتب : أحمد عادل

08:56 م 01/12/2025

محمد مجدي أفشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، إن صاحب معرض السيارات الذي كان بحوزته الشيك بـ"13 مليون جنيه" محل النزاع بادر بتسليم الشيك الأصلي إلى جهات التحقيق فور علمه بملابسات الواقعة.

وأوضح عبدالعزيز أن صاحب المعرض كان قد حصل على الشيك من رجل الأعمال "ر. ح" خلال تعاملات سابقة، مشيرًا إلى أنه فور تواصله مع الدفاع وإحاطته بتفاصيل القضية قام بتسليم الشيك لجهات التحقيق وتم ضمه لأوراق القضية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بتأييد حكم حبس رجل الأعمال لمدة 3 سنوات، ورفض الاستئناف المقدم منه على خلفية اتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد مجدي أفشة قضية النصب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة