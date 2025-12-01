إعلان

أون لاين.. ضبط سائق يروج صواعق كهربائية وبخاخ مسيل للدموع بشبرا الخيمة

كتب : علاء عمران

12:45 م 01/12/2025

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ترويج صاحب الحساب لبيع أجهزة صواعق كهربائية وعصى صدمات وبخاخ غاز مسيل للدموع.
وبالفحص، تم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته: 7 صواعق كهربائية، و2 بخاخ غاز مسيل للدموع، وهاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي
وعند مواجهته، أقر بممارسته النشاط الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط سائق صواعق كهربائية بخاخ مسيل للدموع شبرا الخيمة

