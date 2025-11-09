إعلان

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم

كتب : مصراوي

07:59 م 09/11/2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق الفيوم المتجه من مدينة الفيوم إلى أكتوبر، قبل معسكر دهشور، حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من الخدمات الأمنية المعنية بتأمين طريق الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من الفيوم نحو مدينة السادس من أكتوبر، وذلك قبل منطقة معسكر دهشور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وجرى تأمين موقع الحادث ورفع آثار التصادم لتيسير حركة المرور.

وبالفحص المبدئي، تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا داخل المركبة بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات الطبية والفحوص اللازمة لتقييم حالتهما الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة طريق الفيوم المرور أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان