إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم

شهد طريق الفيوم المتجه من مدينة الفيوم إلى أكتوبر، قبل معسكر دهشور، حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من الخدمات الأمنية المعنية بتأمين طريق الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من الفيوم نحو مدينة السادس من أكتوبر، وذلك قبل منطقة معسكر دهشور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وجرى تأمين موقع الحادث ورفع آثار التصادم لتيسير حركة المرور.

وبالفحص المبدئي، تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا داخل المركبة بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الإجراءات الطبية والفحوص اللازمة لتقييم حالتهما الصحية.