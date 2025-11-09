استمرار التصويت حتى 4 فجرًا.. الوطنية للانتخابات تشيد بالإقبال الكثيف للناخبين

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإطعام ثلاثة أطفال والزعم بقيام والدتهم بتركهم بلا مأوى بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط والدة الأطفال (تقوم باستجداء المارة- مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق - لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها أقرت بأن أنجالها الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أطفال - مقيمين برفقتها) وقيامها بتاريخ 30 أكتوبر الماضي بتركهم بأحد الشوارع لدى إثنين من أقاربهما والتوجه لإحدى المناطق لاستجداء المارة وبسؤالهما أيدا ماسبق.