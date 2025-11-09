تصوير- أحمد مسعد

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قانون انتخابات مجلس النواب اشترط لنجاح أي قائمة حصولها على نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي أصوات الناخبين الحاضرين في العملية الانتخابية.

وأوضح بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمقر الهيئة، أن هذا الشرط يهدف إلى ضمان تمثيل حقيقي يعبر عن إرادة الناخبين، مشيرًا إلى أن القائمة الوحيدة المشاركة في المرحلة الأولى بنظام القائمة المطلقة المغلقة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وجاء توضيح بنداري ردًا على استفسار أحد المتابعين الدوليين حول نظام القوائم في الانتخابات المصرية، مؤكدًا أن الهيئة وفرت جميع المعلومات اللازمة للمتابعين المحليين والدوليين لضمان الشفافية الكاملة في سير العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب 2025 غدًا الاثنين، للتصويت على اختيار 143 مقعدًا في محافظات المرحلة الأولى، يتنافس عليها 1281 مرشحًا، وتستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتنطلق غدًا الإثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025 بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين، وعددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة في المرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي والقوائم في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتضم المحافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.