"مساومة بعد الحادث".. الداخلية تفك لغز فيديو الإسكندرية المتداول

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام قائد سيارة بالاصطدام بوالدها حال عبوره الطريق محدثاً إصابته ولاذ بالفرار بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية من كل من: (أحد الأشخاص بالمعاش- مصاب بجرح بالرأس) و(مهندس) مقيمان بمحافظة الإسكندرية بأنه حال عبور الأول الطريق بدائرة القسم اصطدم به الثاني حال قيادته سيارته "سارية التراخيص" مما أدى لحدوث إصابته، فقام بنقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وبسؤال الثاني أيد ما سبق وتعهد بتحمل كافة تكاليف علاجه، وأبدى الطرفان رغبتهما في التصالح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

باستدعاء القائمة على النشر (ابنة المصاب) أقرت بقيامها بنشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي على خلاف الحقيقة لمساومة قائد السيارة على دفع مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.