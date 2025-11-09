ضبط 22 ألف عبوة سجائر مهربة في مطروح | تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، حيث كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح عن قيام عاطل مقيم بمطروح بالاتجار في السجائر المهربة جمركياً.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة سيوة، وبحوزته أكثر من 22 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



