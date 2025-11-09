الداخلية تضبط أكثر من 111 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 111149 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1503 سائقا، تبين إيجابية 79 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الحملات 832 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 127 سائقا تبين إيجابية 11 حالة تعاطي مواد مخدرة، كما تم ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

