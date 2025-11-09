"منير" يطلب فسخ عقد زواجه: "تجلس بملابس النوم أمام إخوتها"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدم "منير ص."، 32 عامًا، بدعوى فسخ عقد زواجه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد خمسة أشهر فقط من الزواج، طالبًا إنهاء علاقته بزوجته "ياسمين م."، مبررًا طلبه بأنها "تتجاوز حدود الأدب والاحترام".

وقال الزوج في دعواه: "تجلس بملابس النوم أمام إخوتها وكأنها في بيتها لوحدها، ولا تشعر بوجود رجل أو بالاحترام للبيوت".

وروى "منير" تفاصيل زواجه قائلاً إنه تعرف على زوجته عن طريق صديق مشترك، وأعجب بأخلاقها الهادئة وشخصيتها المرحة، فقرر التقدم لخطبتها بعد فترة قصيرة من التعارف.

وأضاف: "في البداية كان كل شيء على ما يرام، وأهاليها كانوا طيبين، وكنت أراها بنت بيت ومحترمة، لكن بعد الزواج اكتشفت أن الحدود بينها وبين إخوتها الشباب غير واضحة، وهذا سبب لي أزمة كبيرة".

وأوضح الزوج أنه لاحظ منذ الأسبوع الأول للزواج أن زوجته تتصرف داخل منزلها بطريقة لا تليق بسيدة متزوجة، قائلاً: "تجلس بملابس البيت المكشوفة أمام إخوتها وكأن هذا طبيعي، وعندما تحدثت معها قالت لي إنهم متعودون على ذلك، وأنه لا يوجد شيء خاطئ، لكن أنا رجل شرقي ولا أستطيع قبول هذا".

وأشار "منير" إلى أنه حاول أكثر من مرة الحديث معها بهدوء، طالبًا منها مراعاة مشاعره واحترام وجوده، إلا أنها اعتبرت كلامه محاولة للتحكم، مضيفًا: "كانت تقول لي أنت مكبر الموضوع، إخوتي مثلّي تمامًا، لكن أنا أرى أن على المرأة الحفاظ على خصوصيتها أمام أي رجل، حتى لو كان من دمها".

وتابع الزوج: "الموضوع تصاعد، وكل مرة أزورها في بيت أهلها أجدها بنفس التصرف، مما أزعجني بشدة، حتى وصلت الأمور إلى مشادة مع أحد إخوتها، وهي وقفت ضدي وقالت لي إنني مريض شك، ومن وقتها قررت إنهاء العلاقة".

واختتم "منير" حديثه قائلاً: "أطالب فقط بفسخ عقد زواجنا بهدوء، بعد أن فقدت الثقة والاحترام، لأنه بدون الاحترام لا يمكن أن تستمر الحياة".

حملت الدعوى رقم 740 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.